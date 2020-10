Covid, la rabbia di Ronaldo: “Mi sento bene, il tampone è una str…”

“Mi sento bene e in salute. Forza Juve”. Cristiano Ronaldo affida ai social la sua delusione e la sua rabbia per la ‘mancata guarigione’ dal Covid. Tanto da aggiungere, in un commento, “Pcr è una str…”, riferendosi al test. La sua Juve è scesa in campo ieri all’Allianz Stadium per sfidare il Barcellona di Leo Messi e del grande ex Miralem Pjanic nella seconda partita della fase a gironi della Champions League. Ma Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. CR7, dunque, non è ancora guarito, ma sta benissimo.

Visualizza questo post su Instagram Felling good and healthy! 🤷🏽‍♂️😉 Forza Juve! 💪🏽 #finoallafine Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:27 PDT



Questo significa che la battaglia con il Coronavirus è ancora in corso è che la stella della squadra non si è ancora negativizzata. Sembra passata un’eternità da quel 13 ottobre, data della comunicazione del primo contagio con la nazionale del suo Paese.

Leggi anche: Il mistero dei tamponi nel calcio: negativi in Italia ma positivi per l’Uefa

Potrebbero interessarti Juventus Barcellona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League Club Brugge Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League Il mistero dei tamponi nel calcio: negativi in Italia ma positivi per l’Uefa