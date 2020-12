Cortina è pronta ad ospitare i prossimi Campionati del Mondo di sci alpino. Sui canali social di Fondazione Cortina 2021 è stato diffuso il video emozionale per lanciare l’evento iridato, in programma nella Regina delle Dolomiti dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. “Con questo video vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale nel pieno di una pandemia – ha detto Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021- vogliamo sorprendere tutti con le nostre bellezze, il nostro entusiasmo, la capacità degli italiani di fare squadra di fronte alle avversità”.

