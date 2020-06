Coppa Italia streaming e tv: dove vedere Juventus-Milan e Napoli-Inter

Finalmente ci siamo: torna il grande calcio italiano. Domani, venerdì 12 giugno, e sabato 13 si giocano le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019-2020, rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus che ha fermato l’Italia e il resto del mondo sportivo e non. Juventus-Milan e Napoli-Inter, le due semifinali di ritorno in programma, partiranno rispettivamente dall’1-1 e dall’1-0 (per gli azzurri) nelle gare d’andata giocate pre emergenza. Le vincitrici (in caso di parità niente supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori) voleranno alla finale in programma il 17 giugno 2020. Ma dove sarà possibile vedere le partite della Coppa Italia in tv e live streaming? Di seguito tutte le risposte.

In tv e streaming

Le semifinali della Coppa Italia 2019-2020 Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno visibili in diretta tv esclusiva su Rai 1. Le partite saranno quindi visibili in chiaro e gratis per tutti i cittadini presenti sul suolo italiano. Per vederle basterà sintonizzarsi sul canale 1 o 501 del digitale terrestre domani, 12 giugno, e sabato, 13 giugno. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus-Milan e Inter-Napoli è in programma per le ore 21.

In live streaming le partite della Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno visibili tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Per accedervi basta andare sul sito raiplay.it e, dopo essersi registrati, selezionare la voce dirette (Rai 1). In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Coppa Italia: le probabili formazioni

JUVENTUS-MILAN

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

NAPOLI-INTER

Napoli (4-3-3): Ospina, Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Ruiz, Insigne, Mertens, Politano

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro

