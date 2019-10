Calcio, alla Cina la prima edizione della Coppa del mondo per Club del 2021

La prima edizione della Coppa del Mondo per club a 24 squadre andrà alla Cina: la decisione, a suo modo storica, è stata annunciata dalla FIFA, la massima organizzazione calcistica a livello mondiale. Ad annunciarlo il presidente Gianni Infantino, che ha parlato di una “decisione storica”.

“Il nuovo torneo – ha spiegato – sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima vera una competizione che vedrà in campo i migliori club del mondo”. Un nuovo esperimento che vedrà la luce tra giugno e luglio del 2021.

La decisione di assegnare i diritti alla Cina è stata annunciata a Shanghai al termine del voto del consiglio direttivo della Fifa nella sua riunione trimestrale. La nuova competizione avrà cadenza quadriennale e sostituirà la Confederations Cup, il torneo a 7 squadre che nelle ultime versioni aveva fatto da “antipasto” per il Paese ospitante della Coppa del Mondo.

In tutto 24 club, i posti dovrebbero essere così suddivisi: 8 per le squadre europee, 8, 6 invece quelli per le squadre del Sudamerica, mentre i rimanenti 10 verranno riservati alle altre zone continentali (Asia, Africa, Nord-centro America, Oceania).

La decisione di disputare la prima edizione in Cina è quindi davvero innovativa. La decisione è stata presa all’unanimità nonostante le perplessità dei mesi scorsi espressa soprattutto dalla Uefa e dall’associazione dei principali club europei, la Eca (sottoscritta fra gli altri da Juventus, Real Madrid, Ajax, PSG, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Benfica), che si era detta “assolutamente contro l’approvazione” del nuovo torneo.

FIFA 20, usciti Champions e Ultimate Edition in accesso anticipato

Potrebbero interessarti Sassuolo, Berardi ha rinnovato fino al 2024: l’annuncio ufficiale Celtic-Lazio, Christie: “Se ci sono buu razzisti lascio il campo” Sci: morta Fides Romanin, prima azzurra portabandiera ai Giochi olimpici