Per la prima volta dopo quasi trent’anni, una partita di Serie A torna visibile in televisione in chiaro, anche se non per tutti. L’appuntamento è per martedì 29 ottobre alle 20.45 con Milan-Napoli, gara valevole per la decima giornata del campionato.

Si tratta della prima delle cinque partite della Serie A 2024/25 che saranno trasmessi in chiaro nell’ambito del pacchetto “Try and buy” (“prova e compra”) lanciato da Dazn, la piattaforma di streaming che detiene i diritti tv del massimo torneo di calcio.

Oltre agli abbonati Dazn, potranno vedere il match anche i primi 2 milioni di spettatori non abbonati che si registreranno e si collegheranno. Per loro Milan-Napoli sarà gratis.

Si consiglia quindi di collegarsi molto presto, quando Dazn aprirà la finestra della diretta. Magari registrandosi in anticipo per non perdere tempo [Qui tutte le informazioni].

“Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”, commenta Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia.

L’ultima partita trasmessa in chiaro risale al pomeriggio del 13 aprile 1996, quando Rai Uno mandò in onda in diretta Juventus-Sampdoria. Erano altri tempi: all’epoca la Serie A scendeva in campo solo alla domenica, ma in quell’occasione la partita si giocò al sabato per permettere ai bianconeri di preparare al meglio la semifinale di ritorno di Champions League contro il Nantes. Per la cronaca, vinse la Sampdoria 3-0 ma la Juventus si consolò a fine stagione alzando al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

