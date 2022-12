Sbagliano il rigore contro l’Argentina: Coman e Tchouaméni sommersi di insulti razzisti sui social

Kingsley Coman e Aurélien Tchouaméni, i due calciatori francesi che ieri hanno fallito dal dischetto nella serie di rigori che ha consegnato il Mondiale 2022 all’Argentina, sono stati sommersi di insulti razzisti sui social, al punto da dover chiudere la sezione commenti dei loro post su Instagram. Hater si sono riversati sui loro profili e hanno commentato le loro foto più recenti con immagini di scimmie e con insulti per il colore della loro pelle. Tutto per aver sbagliato un calcio di rigore, dimenticandosi di quanto fatto da entrambi per portare la Francia a sfiorare una doppietta Mondiale che nella storia è riuscita a pochissime nazionali. Tra tanti insulti, un tifoso si è espresso in difesa dei calciatori: “Coman è stato letteralmente il motivo per cui la Francia ha segnato il secondo gol”.

Kingsley Coman has been subjected to racist abuse on social media ever since he missed his penalty. I hate society. pic.twitter.com/hGzSMX7RmG — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 18, 2022

L’attacco ricorda da vicino quanto accaduto al trio inglese formato da Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka, che sbagliarono i rigori nella finale dei Campionati Europei 2020 contro l’Italia: allo stesso modo furono ricoperti di insulti mentre sui social i post dei calciatori bianchi della selezione inglese venivano commentati con messaggi di incoraggiamento. Anche Kylian Mbappe ha denunciato in passato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver sbagliato un rigore a Euro 2022, nella sua sconfitta contro la Svizzera negli ottavi di finale. La stella del Paris Saint-Germain avrebbe detto: “Non posso giocare per le persone che pensano che io sia una scimmia”.