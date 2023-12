L’annuncio dell’ex leggenda del tennis, Chris Evert: “Ho di nuovo il cancro”

Chris Evert ha di nuovo il cancro. Ad annunciarlo è stata la stessa leggendaria campionessa americana di tennis, storica rivale di Martina Navratilova negli anni ‘70-80, vincitrice di 18 Slam. Durante i controlli la Evert ha scoperto una recidiva di cancro alle ovaie: “Anche se questa è una diagnosi che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata rilevata in tempo”, le sue parole alla ESPN, dove lavora come commentatrice. “I medici hanno trovato cellule tumorali nella stessa area. Tutte le cellule sono state rimosse e ho iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia”.

Chris Evert, 68 anni, già nel gennaio 2022 aveva scoperto di avere un cancro alle ovaie grazie a una tragica notizia: la morte di sua sorella minore, Jeanne Evert Dubin, deceduta a causa della stessa malattia due anni prima all’età di 62 anni. L’ex tennista aveva quindi deciso di sottoporsi a test genetici che hanno trovato il tumore in uno stadio ancora operabile. Dopo un’operazione e un ciclo di sei chemioterapie era tornata a commentare sui campi il suo sport. Ora Evert deve lasciare il posto da commentatrice per ESPN e deve rinunciare a Melbourne, agli Australian Open: “Mi ritengo fortunata, sono di nuovo in tempo. Incoraggio tutti a conoscere la propria storia familiare e a prendersi cura di se stessi. La diagnosi precoce salva vite umane”.