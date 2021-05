Champions League, le sedi delle finali 2022, 2023 e 2024: dove si giocano

Dove si giocheranno (gli stadi) le finali della Uefa Champions League 2022, 2023 e 2024? Stasera, 29 maggio 2021, assisteremo alla finale Manchester City-Chelsea nello stadio Do Dragao di Oporto che ha preso il posto dell’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, inizialmente designato per ospitare l’ultimo atto della competizione europea. Le prossime finali (quelle in programma nel 2022, 2023 e 2024) si disputeranno invece rispettivamente a San Pietroburgo, Monaco di Baviera e Londra. Ma non sono escluse novità vista la pandemia di Covid 19 e i relativi cambi di sede. Ad oggi, comunque, le sedi delle prossime finali sono:

2022: Saint Petersburg Stadium, San Pietroburgo, Russia

2023: Football Arena Munich, Monaco, Germania

2024: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra

Quella del 2022 sarà la seconda finale della Uefa Champions League disputata in Russia. La prima, giocata nel 2008 tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki di Mosca, si è conclusa con un’epica sfida ai rigori vinta dai Red Devils. L’edizione 2023 si concluderà alla Football Arena Munich, che ha ospitato la finale di 10 anni prima giocata dal Bayern. I “padroni di casa” furono battuti ai rigori dal Chelsea. La finale 2024 invece sarà l’ottava giocata allo stadio Wembley. Le ultime Uefa Champions League assegnate in questo stadio sono state quelle del 2011 e del 2013, vinte rispettivamente da Barcellona e Bayern.