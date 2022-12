A che ora inizia la cerimonia di chiusura dei Mondiali Qatar 2022: l’orario su Rai 2

A che ora inizia la cerimonia di chiusura dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 18 dicembre? L’evento, che anticiperà la finale tra Argentina e Francia, inizierà intorno alle ore 14,30 in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 2 (telecronaca affidata alla coppia Bizzotto-Adani).

Dalle 15,40 tutto poi si sposterà su Rai 1 con il pre partita e il calcio d’inizio della finalissima (telecronaca, in questo caso, della coppia Rimedio-Di Gennaro). La Rai chiuderà quindi in bellezza dopo aver trasmesso tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire la cerimonia di chiusura dei Mondiali Qatar 2022 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Le probabili formazioni di Argentina-Francia? Eccole:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Cantanti

Abbiamo visto a che ora inizia la cerimonia di chiusura dei Mondiali Qatar 2022, ma quali cantanti e artisti si esibiranno nel corso dell’evento? La FIFA non ha rilasciato la formazione completa per la cerimonia di chiusura. Tuttavia, siamo a conoscenza di alcuni dei nomi previsti per lo spettacolo. Musicista nigeriano-americano Davide è previsto per essere l’headliner dell’evento e suonerà “Hayya Hayya (Better Together)”, una delle canzoni presenti nella colonna sonora della Coppa del Mondo di quest’anno. Si dice che sia coinvolta anche un’attrice/musicista indiana Nora Fatehi. Fatehi, che ha offerto la sua voce in “Light the Sky” dalla colonna sonora della Coppa del Mondo di quest’anno, dovrebbe eseguire una canzone in hindi durante i festeggiamenti.