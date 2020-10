Cazoo, il particolare sponsor di Everton e Aston Villa

Cazoo, lo sponsor delle due squadre di Premier League Everton e Aston Villa, ha attirato le attenzioni dei tifosi e appassionati di calcio italiani. Di cosa si tratta? Cosa sponsorizza? Ve lo diciamo subito. Cazoo è una società di proprietà dell’imprenditore inglese Alexander Edward Chesterman. Si tratta di una piattaforma online per la vendita di automobili ricondizionate. È nata come startup nel dicembre 2018 ed è stata lanciata nel giugno 2019. Consegna le auto in 72 ore, lascia al cliente un settimana per restituirla gratuitamente e oggi è valutata 800 milioni di sterline. In un momento di crisi post-pandemica (per il Daily Mail, la Premier ha perso 9 milioni di sterline in ricavi da sponsorizzazioni , dai 353,6 dell’anno scorso ai 344,5 attuali), ha fatto una scommessa.

L’iniziativa benefica

Cazoo sta portando avanti con Everton e Aston Villa anche una particolare iniziativa: a ogni gol segnato dalle due squadre in Premier League, Cazoo dona 1.100 euro all’associazione benefica Everton in the Community e all’Aston Villa Foundation di Birmingham. “Conosco in prima persona l’impatto che questo contributo avrà sulle vite di tanta gente”, ha detto il proprietario dell’azienda al Liverpool Echo. Ma – ovviamente – c’è un limite: massimo 50 reti stagionali, quindi i versamenti si fermeranno a 54.900 euro.

