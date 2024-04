Caso stipendi, Ronaldo ha vinto l’arbitrato contro la Juventus per i 19,5 milioni di euro di arretrati

Caso stipendi, Ronaldo ha vinto l’arbitrato contro la Juventus

Brutta notizia per la Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ha vinto l’arbitrato contro il club bianconero per i 19,5 milioni di euro di stipendi arretrati.

A decidere sono stati i tre arbitri (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa). La vicenda fa riferimento alle mensilità differite dalla vecchia signora nelle cosiddette manovre stipendi e poi mai versate a Cristiano Ronaldo. Da qui il contenzioso, per il quale il campione portoghese si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla e Fabio Iudica come legali, ottenendo una vittoria che costerà parecchio anche in termini di bilancio per la Juve, che negli esercizi precedenti non aveva accantonato alcuna quota di rischio per la questione.