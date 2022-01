Mourinho, dalla Caritas ai Parioli: il Capodanno del mister giallorosso

Dalla visita alla Caritas alla cena ai Parioli: il primo Capodanno da tecnico della Roma di Josè Mourinho è stato a dir poco “special”.

Il mister giallorosso, infatti, dapprima si è recato a sorpresa in visita alla Caritas di via Marsala, nei pressi della Stazione Termini, insieme al suo staff per portare i suoi auguri e quelli della Roma ai volontari e gli ospiti dell’ostello “don Luigi Di Liegro”.

Mourinho, che ha consegnato beni di prima necessità, tra cui pasta, zucchero, cibo in scatola e qualche dolce, ha documentato la sua visita alla Caritas scrivendo sui social: “Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno”.

Il tecnico giallorosso, poi, si è recato a cena da Molto, a viale Parioli, così come testimonia la foto pubblicata di seguito da TPI.

Il tecnico giallorosso, prima della visita alla Caritas, si era recato a Trigoria, il centro di allenamento della Roma, in vista della ripresa degli allenamenti della giornata successiva, così come documentato dallo stesso profilo social di Mourinho sul quale il mister di Setubal ha scritto: “Happy New Year from Trigoria…e adesso a lavorare e a preparare allenamento di domani”.