Falsi Green Pass, Camilla Giorgi si difende: “Io sono vaccinata, è la dottoressa ad essere nei guai”

Indagata dalla procura di Vicenza per presunte false vaccinazioni anti Covid, Camilla Giorgi si è difesa al termine della sua gara d’esordio agli Australian Open.

“Sono tranquilla. Ho fatto tutte le vaccinazioni in studi medici differenti, quindi non ho alcun problema perché altrimenti non sarei potuta venire qui a giocare”, ha detto l’atleta, che oggi ha battuto 6-0, 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova al torneo di tennis a Melbourne. Secondo l’accusa il suo Green Pass sarebbe falso, rilasciato senza un’effettiva inoculazione del farmaco.

“Ci sono delle indagini in corso sulla dottoressa, lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni quindi il problema è suo, non mio”, prosegue Giorgi facendo riferimento a Daniela Tecioiu Grillone, anche lei sotto accusa per aver finto di vaccinare decine di persone durante la pandemia.

La donna, residente a Creazzo e con studio a Vicenza, è stata arrestata nel febbraio 2022: corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato i reati che le vengono contestati.

La donna parlando con gli inquirenti ha affermato “con assoluta certezza” che “nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato”.

Anche i genitori e i fratelli della tennista sono indagati. Nella stessa indagine è coinvolta la cantautrice Madame. I giornalisti presenti a Melbourne hanno incalzato l’atleta sui rapporti con la dottoressa Grillone.

“Non sapevo nulla relativamente ai suoi problemi con la legge – la risposta – l’ho saputo poco prima di venire qui, quando ha fatto il mio nome nelle indagini. Ci sono più di trecento persone nella lista da lei consegnata agli inquirenti. L’unica verità è che ho fatto una sola vaccinazione con lei, le altre dosi le ho fatte con altri medici quindi sono in pace con me stessa. Lei è quella nei guai con la legge. Non io”.