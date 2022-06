Sorteggio calendario Serie A 2022 2023 diretta live: le partite, date, andata e ritorno, orari, soste, turni infrasettimanali

Si svolge oggi, venerdì 24 giugno 2022, alle ore 12 il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023, condotto da Pierluigi Pardo. Quest’anno si comincerà prestissimo, già nel weekend di Ferragosto, perché poi ci sarà una lunga sosta di quasi due mesi, tra autunno e inverno, per lasciare spazio ai Mondiali. Un inizio anticipato, con ben 4 giornate previste nel torrido mese estivo, e la chiusura della stagione che slitta al 4 giugno. Sarà dunque un’annata molto intensa e fitta di partite, anche se purtroppo la nostra Nazionale non partirà per il Qatar. Anche quest’anno la Serie A avrà un calendario asimmetrico, vale a dire che la prima gara di ritorno, ad esempio, non sarà la stessa della prima d’andata. Da regolamento un match non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Di seguito tutte le partite, gli accoppiamenti, le partite di andata e ritorno e le date.

Prima giornata (13-14/08):

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Seconda giornata (21/8):

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

Terza giornata (28/8):

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

Quarta giornata (31/8):

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

Quinta giornata (4/9):

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Sesta giornata (11/9):

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sassuolo-Udinese

Lazio-Hellas Verona

Sampdoria-Milan

Settima giornata (18/9):

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Milan-Napoli

Roma-Atalanta

Udinese-Inter

Monza-Juventus

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Ottava giornata (2/10):

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Lazio-Spezia

Napoli-Torino

Juventus-Bologna

Lecce-Cremonese

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

Nona giornata (9/10):

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Monza-Spezia

Udinese-Atalanta

Torino-Empoli

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Milan-Juventus

Roma-Lecce

Decima giornata (16/10):

Atalanta- Sassuolo

Empoli-Monza

Hellas Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Spezia-Cremonese

Lecce-Fiorentina

Torino-Juventus

Sampdoria-Roma

Undicesima giornata (23/10):

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

Dodicesima giornata (30/10):

Cremonese-Udinese

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Napoli-Sassuolo

Empoli-Atalanta

Monza-Bologna

Spezia-Fiorentina

Lecce-Juventus

Torino-Milan

Tredicesima giornata (6/11):

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Milan-Spezia

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Monza-Hellas Verona

Juventus-Inter

Roma-Lazio

Udinese-Lecce

Quattordicesima giornata (9/11):

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Lazio-Monza

Spezia-Udinese

Lecce-Atalanta

Inter-Bologna

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Torino-Sampdoria

Quindicesima giornata (13/11):

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Empoli-Cremonese

Milan-Fiorentina

Sampdoria-Lecce

Sedicesima giornata (4/01):

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Spezia-Atalanta

Roma-Bologna

Udinese-Empoli

Torino-Verona

Lecce-Lazio

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Diciassettesima giornata (8/01):

Fiorentina-Sassuolo

Juventus-Udinese

Milan-Roma

Salernitana-Torino

Bologna-Atalanta

Hellas Verona-Cremonese

Lazio-Empoli

Monza-Inter

Spezia-Lecce

Sampdoria-Napoli

Diciottesima giornata (15/01):

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Lecce-Milan

Udinese-Bologna

Roma-Fiorentina

Inter-Verona

Napoli-Juventus

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Diciannovesima giornata (22/01):

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Udinese

Juventus-Atalanta

Inter-Empoli

Salernitana-Napoli

Spezia-Roma

Ventesima giornata (29/01):

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Lazio-Fiorentina

Udinese-Hellas Verona

Ventunesima giornata (5/02):

Cremonese-Lecce

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Torino-Udinese

Sassuolo-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Spezia-Napoli

Ventiduesima giornata (12/02):

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Lecce-Roma

Milan-Torino

Lazio-Atalanta

Napoli-Cremonese

Juventus-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

Ventitreesima giornata (19/02):

Atalanta-Lecce

Inter-Udinese

Sampdoria-Bologna

Torino-Cremonese

Fiorentina-Empoli

Roma-Hellas Verona

Spezia-Juventus

Salernitana-Lazio

Monza-Milan

Sassuolo-Napoli

Ventiquattresima giornata (26/02):

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Verona-Fiorentina

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

Venticinquesima giornata (5/03):

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Torino-Bologna

Sassuolo-Cremonese

Monza-Empoli

Spezia-Verona

Roma-Juventus

Napoli-Lazio

Sampdoria-Salernitana

Ventiseiesima giornata (12/03):

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Hellas Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Roma-Sassuolo

Napoli-Atalanta

Spezia-Inter

Ventisettesima giornata (19/03):

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Sassuolo-Spezia

Salernitana-Bologna

Monza-Cremonese

Sampdoria-Verona

Udinese-Milan

Torino-Napoli

Ventottesima giornata (2/04):

Bologna-Udinese

Empoli-Lecce

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Cremonese-Atalanta

Inter-Fiorentina

Juventus-Hellas Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Spezia-Salernitana

Ventinovesima giornata (8/04):

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lecce-Napoli

Sampdoria-Cremonese

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Lazio-Juventus

Udinese-Monza

Torino-Roma

Trentesima giornata (16/04):

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Napoli-Verona

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

Trentunesima giornata (23/04):

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Hellas Verona-Bologna

Udinese-Cremonese

Monza-Fiorentina

Milan-Lecce

Trentaduesima giornata (30/04):

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Torino-Atalanta

Sassuolo-Empoli

Roma-Milan

Spezia-Monza

Trentatreesima giornata (3/05):

Atalanta-Spezia

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Monza-Roma

Sampdoria-Torino

Empoli-Bologna

Milan-Cremonese

Salernitana-Fiorentina

Udinese-Napoli

Trentaquattresima giornata (7/05):

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Sassuolo-Bologna

Napoli-Fiorentina

Lecce-Hellas Verona

Roma-Inter

Milan-Lazio

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

Trentacinquesima giornata (14/05):

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Juventus-Cremonese

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

Trentaseiesima giornata (21/05):

Atalanta-Verona

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Roma-Salernitana

Cremonese-Bologna

Torino-Fiorentina

Napoli-Inter

Udinese-Lazio

Sassuolo-Monza

Trentasettesima giornata (28/05):

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Juventus-Milan

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Inter-Atalanta

Lazio-Cremonese

Hellas Verona-Empoli

Monza-Lecce

Trentottesima giornata (4/06):

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Lecce-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Milan-Verona

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Le date e i criteri

Come detto quest’anno la Serie A comincerà già ad agosto, il 14. La prima sosta è prevista tra il 19 e il 27 settembre, per gli impegni delle nazionali in Nations League. Dopo le cinque gare di ottobre, la chiusura della fase a gironi delle coppe europee e il 15° turno previsto il 13 novembre, ci sarà la lunga pausa fino al 4 gennaio 2023 per la Coppa del Mondo. A quel punto si ripartirà con un tour de force, compresi gli ottavi di Coppa Italia. Un infrasettimanale è previsto a febbraio, cui si aggiungeranno i quarti della seconda competizione nazionale e l’inizio della fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League, mentre a marzo ci sarà una nuova sosta per le nazionali, che giocheranno le qualificazioni ai prossimi Europei. Cinque turni previsti ad aprile (più le semifinali di Coppa Italia), quattro a maggio (più la finale di Europa League e quella del secondo torneo italiano). L’ultima giornata andrà invece in scena il 4 giugno.

Per la prima volta nella storia del calcio, quindi, si vivrà un’interruzione a cavallo tra autunno ed inverno a causa dei Mondiali in programma in Qatar nei quali, come noto, non parteciperà la Nazionale italiana. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà in vigore invece la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee. Una stagione, dal punto di vista delle date e dei turni, dunque completamente stravolta e lunghissima, per lasciare spazio ai Mondiali. Per questo già oggi, 24 giugno 2022, ci saranno i sorteggi del calendario di Serie A.

Calendario Serie A 2022 2023 sorteggio diretta live, le squadre

Ma quali sono le 20 squadre della Serie A 2022 2023? Il Milan campione d’Italia proverà a difendere lo scudetto, ma dovrà vedersela con squadre che si stanno rafforzando sul mercato, a cominciare dall’Inter. Le neopromosse sono Monza, Lecce e Cremonese.

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 24 giugno 2022, alle ore 12 con diretta su DAZN e in streaming in chiaro per tutti sul canale YouTube della Lega di Serie A. Aggiornamenti in diretta anche su Sky Sport 24.