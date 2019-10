Calendario Serie A 2019 2020: le partite della settima giornata in programma oggi

CALENDARIO SERIE A 2019 2020 – Da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre 2019 va in scena la settima (7) giornata della Serie A Tim 2019 2020, il massimo campionato di calcio italiano.

Si parte con l’anticipo Brescia-Sassuolo, in programma venerdì alle ore 20,45; si chiude con il botto: il derby d’Italia tra Inter e Juventus (calcio d’inizio domenica alle ore 20,45). In mezzo altre belle partite come Torino-Napoli e Roma-Cagliari.

Ma qual è il calendario della settima giornata della Serie A 2019 2020? Di seguito tutte le partite con i rispettivi orari:

IL CALENDARIO DELLA SERIE A COMPLETO: TUTTE LE PARTITE

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2019 2020

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019

Ore 20.45: BRESCIA-SASSUOLO

SABATO 5 OTTOBRE 2019

Ore 15.00: SPAL-PARMA

Ore 18.00: HELLAS VERONA-SAMPDORIA

Ore 20.45: GENOA-MILAN

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

Ore 12.30: FIORENTINA-UDINESE

Ore 15.00: ATALANTA-LECCE

Ore 15.00: BOLOGNA-LAZIO

Ore 15.00: ROMA-CAGLIARI

Ore 18.00: TORINO-NAPOLI

Ore 20.45 INTER-JUVENTUS

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA 7A GIORNATA DELLA SERIE A

ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 16ESIMA GIORNATA DELLA SERIE A

Archiviata la settima giornata, si penserà alle Nazionali in vista di Euro 2020. Dopo la pausa, l’ottava giornata in programma da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre 2019. Quali sono le partite dell’ottava giornata della Serie A? Eccole nel dettaglio:

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2019 2020

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Ore 15.00 LAZIO-ATALANTA

Ore 18.00 NAPOLI-HELLAS VERONA

Ore 20.45 JUVENTUS-BOLOGNA

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Potrebbero interessarti MotoGp Aragon 2019: orari e programma del Gran Premio di Thailandia Calcio in streaming e tv: dove vedere le partite della settima giornata della Serie A in diretta Sudafrica Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Coppa del mondo di Rugby 2019

Ore 12.30 SASSUOLO-INTER

Ore 15.00 CAGLIARI-SPAL

Ore 15.00 SAMPDORIA-ROMA

Ore 15.00 UDINESE-TORINO

Ore 18.00 PARMA-GENOA

Ore 20.45 MILAN-LECCE

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Ore 20.45 BRESCIA-FIORENTINA

Dove vedere le partite previste dal Calendario della Serie A 2019 2020 in tv e live streaming? Le partite del campionato italiano saranno trasmesse in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport e dalle piattaforme streaming Dazn, NowTv e SkyGo.

Ma non finisce qui: esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

DOVE VEDERE IL CALCIO IN STREAMING