Calciomercato invernale 2020-2021: quando inizia e quando finisce

CALCIOMERCATO INVERNALE QUANDO INIZIA – L’emergenza Coronavirus ha inevitabilmente cambiato i piani di tutte le squadre italiane e non. Prima lo stop al campionato, poi la chiusura in tempi rapidi e infine la partenza in ritardo della nuova stagione. Di conseguenza sono state ovviamente cambiate anche le date del calciomercato estivo che si chiuderà oggi, 5 ottobre 2020. E quello invernale? Di seguito tutte le informazioni.

Quando inizia il calciomercato invernale 2020-2021?

La finestra invernale del calciomercato 2020-2021 avrà inizio il 4 gennaio 2021, come di consueto nel primo lunedì dell’anno. Da quel giorno i vari club potranno depositare i nuovi contratti in Lega e fare gli annunci ufficiali di rito. Prima sarà possibile tesserare solo e unicamente i calciatori svincolati.

Quando finisce?

Il calciomercato invernale 2021 durerà poco meno di un mese: la chiusura è infatti fissata per il 1 febbraio 2021, una novità se si considera che negli anni scorsi era possibile concludere le trattative fino all’ultimo giorno di gennaio. La decisione è stata presa dalla Lega Serie A per evitare problemi logistici in quanto il 31 gennaio cadrà di domenica e in quel giorno si giocheranno sicuramente molte partite che terranno impegnati direttori sportivi e presidenti della Serie A e non solo.

