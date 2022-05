Scudetto Milan, strappata la medaglia a Pioli. La Lega: “Te la ridiamo noi”

Un riconoscimento atteso da tempo, sottratto durante i festeggiamenti all’ultima giornata. Episodio sgradevole quello capitato a Stefano Pioli, l’allenatore che dopo 11 anni ha riportato il Milan a vincere uno scudetto, a cui durante le celebrazioni è stata strappata dal collo la medaglia. “Se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”, ha detto Pioli, che ha conquistato il suo primo titolo di campione d’Italia superando in volata i cugini, e campioni in carica, dell’Inter.

“Non mi sono mai sentito così bene”, aveva detto prima del furto l’ex allenatore di Chievo, Bologna, Lazio e della stessa Inter. “Io mi conosco e so quanto è importante sentirmi apprezzato come mi sono sentito nell’ambiente Milan. E questo mi ha permesso di fare quello che ho fatto e ai miei giocatori di darmi il cuore e la testa. Siamo un squadra di fenomeni, non abbiamo mai mollato. Ci abbiamo creduto sempre e siamo stati più continui dell’Inter”.

Non sarà però un inconveniente del genere a rovinare la festa milanista, ha assicurato la Lega, che ha promesso di far trovare a Pioli una nuova medaglia. “Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani”, ha detto in un tweet l’associazione che organizza la Serie A.