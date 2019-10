Sassuolo, Berardi ha rinnovato fino al 2024

Domenico Berardi e il Sassuolo, una storia d’amore destinata a durare ancora a lungo: l’attaccante esterno classe 1994 e la società neroverde hanno infatti trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024.

Adesso, la nuova scadenza recita giugno 2024: un modo, per il Sassuolo, per blindare ulteriormente il suo gioiellino, nato e cresciuto calcisticamente proprio nella società emiliana. È stato il Sassuolo, infatti, a lanciare Berardi nel calcio professionistico: dall’esordio in Serie B, avvenuto nella stagione 2012/2013, fino ai grandi fasti in Serie A.

Negli anni scorsi, in ogni finestra di calciomercato, sono state tante le grandi società a bussare alla porta del Sassuolo, chiedendo il cartellino di Berardi. La società, però, è sempre stata brava a trattenerlo, per consentirgli di crescere con calma senza le aspettative e le pressioni delle grandi piazze.

Nel corso di questa stagione, l’attaccante classe ’94 si è distinto per prestazioni e gol: in sei partite giocate sono arrivate altrettante reti. E dalla prossima partita continuerà a difendere i colori neroverdi con l’entusiasmo di chi sa che vestirà quella maglia ancora molto a lungo.

Questo il comunicato ufficiale del Sassuolo sul rinnovo di Domenico Berardi:

