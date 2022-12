Gianluca Vialli continua a lottare: Natale in ospedale insieme alla moglie e alla sorella

Gianluca Vialli continua a lottare contro il tumore in ospedale, a Londra. Di certo, questo Natale non sarà come lo aveva immaginato. L’ex campione di calcio continuerà anche durante le feste a resistere, circondato dagli affetti. Il tumore al pancreas, diagnosticato per la prima volta nel 2017, è tornato e ha reso necessario il ricovero a Londra.

Vialli, capo delegazione della Nazionale, sapeva che la battaglia contro il cancro avrebbe potuto essere lunga. E che, nonostante fosse riuscito a sconfiggerlo, nel 2019, avrebbe potuto ripresentarsi.

Proprio per questo, da qualche giorno è di nuovo ricoverato al Royal Marsden Hospital di Londra, la clinica che segue Gianluca Vialli dall’inizio della malattia.

Ma non è solo. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi la visita della mamma, del fratello Nino e dell’amico Massimo Mauro, ecco che le festività natalizie saranno in compagnia della moglie e della sorella.

Oltre alla moglie Cathryn che è sempre con lui, infatti, ci sarà anche la sorella Mila partita il 23 dicembre da Cremona per raggiungere Londra e trascorrere il Natale accanto al fratello.

La sua lotta continua, con l’obiettivo di sconfiggere “l’ospite indesiderato”- come Vialli chiama il suo tumore. E tutti sono con il fiato sospeso per rivedere presto il Gianluca Vialli sorridente che è ancora nella mente di tutti, al fianco del ct e amico Roberto Mancini, dopo il trionfo a Euro 2020.