Chiellini: “Ecco perché non ci inginocchiamo”. Ma dice “nazismo” anziché “razzismo”

Il capitano della Nazionale italiana di calcio, Giorgio Chiellini, ha spiegato ai microfoni della Rai la posizione ufficiale della squadra sulla iniziativa dell’inginocchiarsi prima delle partite in segno di protesta contro il razzismo.

“Oggi non ci inginocchieremo”, ha fatto sapere il calciatore – fuori causa per infortunio – a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Austria, partita valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 (che nella serata di ieri, sabato 26 giugno, gli Azzurri hanno vinto per 2-1 ai tempi supplementari).

“Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da parte di altre squadre ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra”, ha spiegato Chiellini.

Il capitano è poi inciampato in una gaffe, facendo riferimento al “nazismo” anziché al “razzismo”. “Cercheremo di combattere il nazismo in altro modo con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”, ha dichiarato. E il video è diventato in pochi minuti virale sui social network.