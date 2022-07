Celebre giocatore della Premier League arrestato per stupro: mistero sull’identità

Una stella della Premier League è stata arrestata con l’accusa di aver violentato due donne diverse. La notizia, data per primo dal Telegraph, riguarda un giocatore “noto a livello internazionale”, accusato di tre episodi di stupro diversi. Rimane avvolta nel mistero l’identità del giocatore di 29 anni, che dovrebbe partecipare alla Coppa del mondo in Qatar a novembre.

Il giocatore è stato arrestato lunedì scorso e rilasciato su cauzione dopo circa 30 ore. Secondo Scotland Yard, l’arresto è avvenuto il giorno stesso in cui era stato riportato un primo presunto stupro, subito da una donna “sulla ventina” lo scorso giugno. Durante il fermo, è stato poi accusato di altri due stupri che avrebbe commesso ad aprile e giugno dell’anno scorso. Anche in questo caso la vittima avrebbe dai 20 ai 29 anni, ha detto il Metropolitan Police Service, responsabile del servizio di polizia nella regione della Grande Londra. L’uomo è stato arrestato nel quartiere Barnet, nella periferia settentrionale della città. Non è noto se sarà escluso dalle partite estive che il club dovrà disputare prima dell’inizio del campionato, secondo quanto riporta il Telegraph.