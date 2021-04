Il Cadice come il Leeds: contro il Real Madrid giocatori in campo con una maglia anti-Superlega

La Superlega è tramontata, la rabbia no. In Spagna, come nel resto d’Europa, il tema è ancora caldo. Anche per questo motivo stasera – 21 aprile – il Cadice scenderà in campo contro il Real Madrid (partita valida per la Liga) indossando una maglietta simile a quella mostrata dai giocatori del Leeds contro il Liverpool (davanti la scritta “Gudagnatela” e dietro “Il calcio è dei tifosi”). “Super League? Il calcio appartiene a tutti”, il messaggio che mostreranno i giocatori del Cadice.

Leeds’ shirts before facing Liverpool: ‘Earn it’ 🔁 ‘Football is for the fans’ pic.twitter.com/xPfmre9z8m — B/R Football (@brfootball) April 19, 2021

Stessa cosa faranno altri due club spagnoli: Osasuna e Valencia. Intanto nelle prossime ore ci sarà un incontro tra i vari presidente dei club della Liga, compresi i tre dissidenti. Non sono escluse tensioni…

