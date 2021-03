Bulgaria Italia streaming e tv: dove vedere la partita degli azzurri | Qualificazioni Mondiali 2022

BULGARIA ITALIA STREAMING TV – Stasera, domenica 28 marzo 2021, alle ore 20,45 Italia e Bulgaria si sfidano al Vasil Levski National Stadium di Sofia, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la seconda partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini è reduce da 23 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), e dal 2-0 nella prima partita del girone contro l’Irlanda del Nord. Dove vedere Bulgaria Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Italia e Bulgaria sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 28 marzo 2021.

Bulgaria Italia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Bulgaria Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Bulgaria-Italia

Bulgaria-Italia Data: domenica 28 marzo 2021

domenica 28 marzo 2021 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida di stasera a Sofia, la seconda del girone di qualificazioni ai Mondiali 2022. “Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione e la giusta interpretazione. Noi siamo qua per vincere. Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica. Dobbiamo segnare sempre il più possibile”. L’aspetto meno positivo della scorsa partita è stato un calo d’intensità nella ripresa.

“Non siamo una squadra che può gestire una partita, noi dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare anche se siamo in vantaggio. Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire ma non è nelle nostre corde. Non arriverei a dire che sia stato una bruttissima ripresa. Abbiamo fatto meno bene di altre volte ma può anche capitare”, ha proseguito Mancini. Infine, qualche anticipazione sulla formazione: “Bernardeschi può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Acerbi è probabile che giochi, Toloi anche tra questa e la Lituania, sarà importante per conoscerlo”, aggiunge il ct azzurro.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita del girone di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 Bulgaria Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Malinov, Kostadinov, Chochev, Tsetanov; Galabinov, Despodov. ALL.:Petrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. ALL.: Mancini.

