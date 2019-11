Presidente, di Balotelli cosa ci dice? “Che è nero, cosa vi devo dire… Sta lavorando per schiarirsi però ha tante difficoltà… Cosa vi devo dire”. Con questa parole il presidente del Brescia Massimo Cellino ha risposto ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti sul caso dell’attaccante, a margine dell’assemblea di Lega Serie A in via Rosellini. Una battuta shock che ha spiazzato i giornalisti presenti.

Poi Cellino ha aggiunto: “L’ho preso perché lo consideravo un valore aggiunto, deve dare risposte sul campo, non sui social. Ma non è il capro espiatorio della difficile situazione del Brescia”.

In merito alla battuta di Cellino su Balotelli, il club lombardo ha diramato una nota tramite il proprio sito: “In merito alle dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio dal Presidente Massimo Cellino, riferite al nostro giocatore Mario Balotelli, Brescia Calcio precisa trattasi evidentemente di una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso”.

