Il pugile statunitense Patrick Day è in condizioni critiche dopo aver subito un violento knockout nel match contro Charles Conwell. Il 27enne ha subito una “lesione traumatica” e sabato sera, dopo essere stato battuto da Conwell in un incontro tra pesi superwelter alla Winstrust Arena di Chicago, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cervello.

“Patrick è in coma ed è in condizioni estremamente critiche”, le parole del promotore del match Lou DiBella. Ore di apprensione quindi. Anche per Conwell che ha chiesto ai suoi follower sui social di pregare per il recupero di Day. “Tenetelo nelle vostre preghiere!! #prayforpatrickday”, ha scritto.

Le condizioni di Day sono apparse critiche fin da subito. Quando è stato portato fuori dal ring infatti era incosciente e una volta arrivato in ospedale è stato immediatamente attaccato al respiratore.

Day – Cornwell, il colpo

Il colpo di Conwell che ha messo al tappeto Day, già a terra nel quarto e ottavo round, è andato a segno nel decimo round: un gancio sinistro che ha provocato la caduta di Day all’indietro. Il ragazzo è quindi rimasto al tappeto per diversi minuti. Poi la corsa in ospedale.

