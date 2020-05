Borussia Dortmund Bayern Monaco streaming live e diretta tv: dove vederla

BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO STREAMING TV – Oggi, martedì 26 maggio 2020, alle ore 18,30 Borussia Dortmund e Bayern Monaco scendono in campo al Signal Iduna Park per la gara valida per la 28esima giornata della Bundesliga 2019-2020, ripartita dopo l’emergenza Coronavirus. Il classico di Germania si giocherà a porte chiuse e potrà decidere anche questa volta le sorti della stagione. Al momento infatti le due squadre sono ai primi due posti della classifica: primo il Bayern a 61 punti, secondo il Borussia a 57. Dove vedere Borussia Bayern in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Bundesliga nel dettaglio:

Borussia Dortmund Bayern Monaco: dove vederla in tv

La partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (203) con il commento di Pietro Nicolodi). Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund Bayern Monaco è in programma per le ore 18,30 di oggi, martedì 26 maggio 2020.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita Borussia Dortmund Bayern Monaco sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Borussia Dortmund Bayern Monaco in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Borussia Dortmund: (3-4-3) Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard

Bayern Monaco: (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

Potrebbero interessarti Morto l’ex calciatore della Roma Perfection: stroncato da un infarto Liverpool-Atletico Madrid sotto accusa: la sfida di Champions avrebbe provocato 41 morti È morto Carlo Durante, campione paralimpico di maratona