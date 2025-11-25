Bodo Glimt Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

BODO GLIMT JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, martedì 25 novembre 2025, alle ore 21 Bodo Glimt e Juventus scendono in campo all’Aspmyra Stadion, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Bodo Glimt Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Bodo Glimt Juventus: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bodo Glimt Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 25 novembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Bodo Glimt Juventus sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Bodo Glimt-Juventus

Bodo Glimt-Juventus Dove : Aspmyra Stadion

: Aspmyra Stadion Data: martedì 25 novembre 2025

martedì 25 novembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Bodo Glimt Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.