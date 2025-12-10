Benfica Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

BENFICA NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21 Benfica e Napoli scendono in campo allo stadio da Luz di Lisbona, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Benfica Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Benfica Napoli: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Benfica e Napoli sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Benfica Napoli è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Benfica-Napoli

Benfica-Napoli Dove : Stadio da Luz, Lisbona

: Stadio da Luz, Lisbona Data: mercoledì 10 dicembre 2025

mercoledì 10 dicembre 2025 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Benfica Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte.