Barcolana Trieste 2019: Way of life vince la regata

‘Way of life’, di Gasper Vincenc, ha vinto l’edizione 2019 di Barcolana Trieste, completando il percorso – ridotto alla seconda boa per la quasi totale assenza di vento – in un’ora, 54 minuti e dodici secondi.

L’imbarcazione vincitrice della 51esima edizione di Barcolana è lunga quasi 27 metri e il suo armatore è lo sloveno Gašper Vincec, olimpionico di Finn.

Barcolana è la regata più grande del mondo, e quest’anno ha anche registrato un record di partecipazioni con 2015 barche a vela.

La regata è partita alle 10.30 di questa mattina dal porto di Trieste con le 2015 imbarcazioni, che hanno preso il largo dopo il tradizionale colpo di cannone: la bonaccia è durata almeno fino alle 12, motivo per cui gli organizzatori hanno deciso di ridurre il percorso. “Way of life” non era tra le favorite per la vittoria finale, per cui i bookmaker scommettevano su ‘Cqs Tempus Fugit by Portopiccolo’, ‘Arca sgr Wild Thing’, ‘Golfo di Trieste’ e ‘Maxi Jena’, ancora in gara insieme alle altre barche.

Gli equipaggi hanno tempo fino alle 18 per completare il percorso, e nel frattempo tantissimi turisti e curiosi hanno affollato il molo e le rive della costa triestina. Al porto tante persone giunte dai Paesi confinanti.

Ne sono arrivate così tante che per la prima volta nella storia il molo di Trieste ha raggiunto il limite massimo di persone, tanto che ieri sera le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere l’accesso per motivi di sicurezza, a poche ore dall’inizio della regata Barcolana.

