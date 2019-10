Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre 2019

Barcellona Real Madrid: scelta la data di recupero del “Clasico”

Ora è ufficiale: il ‘Clasico’ della Liga tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente in programma per sabato 26 ottobre al Camp Nou, è stato posticipato al 18 dicembre 2019. Lo ha deciso, come riporta il Mundo Deportivo, il Comitato delle Competizioni della Federcalcio spagnola, a causa delle note tensioni che sta vivendo la capitale catalana dopo le condanne inflitte ai 12 leader del movimento separatista. La decisione è stata presa in base alle proposte formulate da entrambi i club che avevano manifestato la disponibilità per la data prenatalizia.

Potrebbero interessarti Dalla Germania: il Borussia Dortmund pensa a Mourinho Governo: fondo di un milione di euro per le atlete in maternità Il direttore dell’agenzia antidoping russa, la Rusada: “Saremo esclusi da Tokyo 2020”