Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGp, il primo italiano a trionfare con la Ducati. Nella gara di oggi a Valencia è arrivato nono, e tanto gli è bastato per restare davanti allo sfidante Fabio Quartararo, arrivato quarto, e vincere matematicamente il Motomondiale. Sono tredici anni dall’ultimo trionfo azzurro, di Valentino Rossi, nel 2009. Poi un alternarsi di successi tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo, fino al ritorno del tricolore sul gradino più alto. Da 50 anni un pilota italiano non vinceva un Mondiale di MotoGp su una moto italiana.

A dream is FINALLY achieved! ✨@PeccoBagnaia IS THE 2022 #MotoGP WORLD CHAMPION! 💪#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/arg31Jbc82

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022