ATLETICO MADRID INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21 Atletico Madrid e Inter scendono in campo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Atletico Madrid Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Atletico Madrid Inter: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atletico Madrid Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 26 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid-Inter Dove : Wanda Metropolitano, Madrid

: Wanda Metropolitano, Madrid Data: mercoledì 26 novembre 2025

mercoledì 26 novembre 2025 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atletico Madrid Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez; Griezmann. All. D. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.