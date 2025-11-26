Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:47
Sport

Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

ATLETICO MADRID INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21 Atletico Madrid e Inter scendono in campo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Atletico Madrid Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Atletico Madrid Inter: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atletico Madrid Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 26 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Atletico Madrid-Inter
  • Dove: Wanda Metropolitano, Madrid
  • Data: mercoledì 26 novembre 2025
  • Ore: 21
  • Streaming: Amazon Prime Video
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atletico Madrid Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez; Griezmann. All. D. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Sport / L'incontro tra Ligabue e Sinner: "Mi affascina vederti solo al centro del campo con tutte le persone attorno"
Ricerca