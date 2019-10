Atalanta Shakhtar Donetsk streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Champions League live

ATALANTA SHAKHTAR DONETSK STREAMING TV – Oggi, martedì 1 ottobre 2019, alle ore 18,55 Atalanta e Shakthar Donetsk scendono in campo allo stadio San Siro di Milano (sede delle partite casalinghe in Champions dei bergamaschi) per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020.

Dove vedere Atalanta Shakhtar Donetsk in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Atalanta Shakhtar Donetsk : dove vederla in tv

La partita di Champions League, valida per la seconda giornata della fase a gironi della stagione 2019 2020, tra Atalanta e Shakhtar Donetsk sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport 251: satellite e fibra; in 4K HDR per i clienti Sky Q).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Atalanta Shakhtar Donetsk è fissato alle ore 18,55 di oggi, martedì 1 ottobre 2019.

Atalanta Shakhtar Donetsk: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Atalanta e Shakhtar Donetsk sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su NowTv, piattaforma a pagamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Atalanta Shakhtar Donetsk streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni dell’Atalanta e dello Shakhtar Donetsk per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Uefa Champions League in programma oggi, 1 ottobre 2019, alle ore 18,55:

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini: 2 Toloi, 6 Palomino, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 21 Castagne; 10 A. Gomez; 72 Ilicic, 91 D. Zapata

A disposizione: 57 Sportiello, 4 Kjaer, 19 Djimsiti, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 8 Gosens, 99 Barrow

Allenatore: Gian Piero Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Piatov; 2 Butko, 4 Kryvtsov, 22 Matvilenko, 31 Ismaily; 6 Stepanenko, 21 Alan Patrick; 11 Marlos, 7 Taison, 15 Konoplianka; 10 Junior Moraes

A disposizione: 81 Trubin, 98 Dodò, 77 Bondar, 19 Solomon, 20 Kovalenko, 14 Teté, 9 Dentinho

Allenatore: Luis Castro

Atalanta Shakhtar Donetsk: la situazione del girone Qual è la classifica del girone della Champions League 2019 2020 dell’Atalanta? Quanti punti hanno i nerazzurri? Di seguito la classifica del girone bianconero: GRUPPO C Dinamo Zababria 3

Manchester City 3

Shakhtar Donetsk 0

Atalanta 0