Il pugile Canelo Alvarez minaccia Messi: “Preghi Dio che non lo trovi!”

Guai in arrivo per Leo Mess. Il leader indiscusso della nazionale argentina ha fatto arrabbiare il pugile Canelo Avarez, il quale ha scritto su Twitter: “Preghi dio che non lo trovi”. Ma cos’è successo? Dopo la prima clamorosa sconfitta contro l’Arabia Saudita ai Mondiali in Qatar 2022, l’Argentina si è ripresa la scena battendo 2-0 il Messico, gol di Lionel Messi ed Enzo Fernández, che hanno deciso la partita nel secondo tempo. L’inconveniente però è arrivato negli spogliatoi, quando i giocatori biancocelesti si sono lasciati andare ai festeggiamenti.

Il video che ha messo nei guai il campione argentino, che darà il tutto per tutto per diventare campione del mondo, in quello che è il suo ultimo mondiale, è stato diffuso sui social dal difensore e capitano del Benfica, Nicolas Otamendi. Le immagini mostrano i giocatori mentre cantano il coro preferito di Messi: “Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel, dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai/Non te lo so spiegare, perché non capirai, le finali che abbiamo perso per quanti anni ho pianto/Ma so che è finita, perché al Maracanà la finale con le brazucas l’ha vinta ancora papà/Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati, voglio vincere il terzo, voglio essere campione del mondo/E possiamo vedere Diego, in paradiso, con Don Diego e con Tota, incoraggiare Lionel”.

Fin qui nulla di male. Se non fosse che La Pulce canti con la maglia numero 18 dell’avversario Andres Guardado sotto i piedi. Proprio questo avrebbe scatenato l’ira del pugile Saúl Canelo Álvarez, campione messicano di boxe, attuale detentore del titolo mondiale dei supermedi e considerato uno dei pugili più forti in circolazione. Canelo Alvarez avrebbe pubblicato su Twitter dei post in cui minaccia Messi: “Hanno visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo trovi!! Proprio come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico!”. Naturalmente, i tweet di Canelo Alvarez hanno creato dibattito, fra chi ha difeso a spada tratta Messi e chi, invece, ha dato ragione al campione di boxe. Da La Pulga, invece, tutto tace: nessuna scusa per il popolo messicano. E non è detto arriverà.