Argentina Francia, il gol (3-2) di Messi nella finale dei Mondiali Qatar 2022 | VIDEO

Al 109esimo minuto della finale dei Mondiali Qatar 2022 Lionel Messi fa esplodere di gioia l’Argentina. La Pulce triangola al limite dell’area con i compagni, Lautaro Martinez arriva al tiro, Lloris respinge ma arriva Messi che calcia e segna il gol del 3-2 contro la Francia di Mbappé capace di recuperare la partita nel finale del secondo tempo. Il video:

Streaming e tv

Dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia in diretta tv e live streaming? Il match andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.