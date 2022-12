Argentina Francia, il gol di Di Maria nella finale dei Mondiali Qatar 2022 | VIDEO

Spettacolo Argentina nella finale dei Mondiali Qatar 2022 contro la Francia. L’Albiceleste al minuto 35 del primo tempo ha segnato il gol del 2-0 (al 23′ il vantaggio firmato Messi) con un grandissimo contropiede concretizzato da Angel Di Maria. L’attaccante della Juventus ha battuto Lloris con un tiro di prima intenzione dopo una strepitosa ripartenza lanciata da Messi a centrocampo. Ecco il video:

Glorious Argentina goal finished by Di Maria#ARG 2-0 #FRA pic.twitter.com/PX9qD4teEj — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) December 18, 2022

Streaming e tv

Dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia in diretta tv e live streaming? Il match andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.