Argentina Francia, calcio di rigore per l’Albiceleste: gol di Messi | VIDEO

Argentina Francia, calcio di rigore per l’Albiceleste. Sul dischetto Messi | VIDEO

Al 22esimo minuto della finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia, l’arbitro Szymon Marciniak ha fischiato un calcio di rigore per fallo su Di Maria di Dembele. L’attaccante della Juventus ha saltato l’uomo e si è infilato in area dalla sinistra. Quindi il fallo (netto) e la decisione dell’arbitro.

O Dembele simplesmente nem encosta no Di Maria.pic.twitter.com/UlzygJU58n — Blog da Raposa 🦊 (@BlogRaposa) December 18, 2022

Sul dischetto si è presentato Messi che con grande freddezza ha battuto Lloris. 1-0 per l’Argentina. Vantaggio meritato per la nazionale sudamericana che ha il controllo della partita.

TRANQUILIDADE E FRIEZA, MESSI ABRE O PLACAR DE PÊNALTI pic.twitter.com/aUMqIC51cW — messi depre (@leomessidepre) December 18, 2022

Streaming e tv

Dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia in diretta tv e live streaming? Il match andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.