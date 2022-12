Argentina, perché Dybala non gioca: il motivo dell’esclusione

Perché Paulo Dybala non gioca titolare con la maglia dell’Argentina? Diversi fan dell’attaccante della Roma se lo stanno chiedendo non vedendolo impegnato dal ct dell’Albiceleste nel corso dei Mondiali Qatar 2022. Dietro alla sua esclusione non ci sarebbe nessun problema con l’allenatore, comportamentale o fisico. La ‘Joya’, che ha fatto il suo esordio mondiale nei minuti finali della semifinale contro la Croazia, non è stato impiegato dal commissario tecnico Lionel Scaloni per “una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale”, ha detto il ct nei giorni scorsi.

Va anche detto che lì davanti l’Argentina è messa molto bene con Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter), Lionel Messi (París Saint-Germain) e appunto Paulo Dybala (Roma). Tutti per due, massimo tre maglie.

Sotto la guida di Scaloni, Dybala ha totalizzato 22 presenze, di cui 9 da titolare e 13 da subentrato, restando in panchina per 90 minuti in 10 casi. E ora la finale dei Mondiali Qatar 2022 contro la Francia. Dybala giocherà dall’inizio? Difficile, se non impossibile. Molto più probabile che possa giocare qualche minuto subentrando a partita in corso. Ma tutto dipenderà da come evolverà la partita. La partita più importante per l’Argentina degli ultimi decenni.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Dybala non gioca con l’Argentina, ma dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 con la Francia in diretta tv e live streaming? La partita tra Argentina e Francia andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.