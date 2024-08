Anthony Ammirati riceve una mega proposta da un sito per adulti

Divenuto famoso per essere stato eliminato dalla finale del salto con l’asta per via delle sue dimensioni, l’atleta francese Anthony Ammirati ha ricevuto una mega proposta da un sito hard.

L’atleta, diventato una sorta di idolo del web, è infatti diventato famoso perché, nel corso delle qualificazioni per la finale del salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi, nel ricadere dopo il salto ha accidentalmente colpito con il proprio pene l’asta venendo successivamente eliminato e saltando, così, la finale.

French Pole Vaulter Anthony Ammirati’s Olympic medal dreams came crashing down after his Pole struck the other pole😶😭 “It’s a big disappointment. I’m a bit gutted” he said. #anthonyammarati #Olympics #polevault #Paris2024 pic.twitter.com/xnSQnVlfiT — Hockey Patrol (@HockeyPatrol) August 6, 2024

L’episodio, in breve tempo diventato virale sui social, ha evidentemente attirato l’attenzione di molti, tra cui quella di un’azienda che produce contenuti per adulti.

Secondo quanto scrive Tmz, infatti, il vicepresidente di CamSoda, Daryn Parker, avrebbe contattato l’atleta per fargli un’allettante offerta: “Mi piacerebbe offrirti fino a 250.000 dollari in cambio di uno spettacolo in webcam di 60 minuti, in cui ti mostri. E dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura”.

L’atleta non ha fatto sapere al momento se accetterà o meno la singolare proposta.