Gaffe del telecronista della Rai: “In questa partita ci sono tante razze” | VIDEO

Alberto Rimedio e la frase sulle razze: gaffe del telecronista Rai | VIDEO

Scivolone del telecronista della Rai Alberto Rimedio che prima del fischio d’inizio di Belgio-Canada, valevole per i Mondiali in Qatar, ha parlato di razze in riferimento alla diverse nazionalità presenti in campo.

per Rimedio le diverse nazionalità sono “razze”, tipo i cani

23 Novembre 2022pic.twitter.com/2MtyS05RY6 — Juanito (@juanito92x) November 23, 2022

Dopo aver letto le formazioni, Rimedio ha presentato la terna arbitrale sottolineando, come da prassi, le diverse nazionalità, ma aggiungendo: “L’arbitro è dello Zambia. Ci sono davvero tante razze in questa partita stasera”.

La frase non è passata inosservata sui social con i telespettatori che hanno iniziato a protestare, lamentandosi di quella espressione infelice.

Durante l’intervallo, probabilmente avvertito di ciò che era accaduto e di quello che la sua frase aveva provocato, il giornalista della Rai si è scusato in diretta tv: “Si sta alzando un polverone sui social, voglio chiarire le mie parole che sono lontanissime dal mio pensiero. Volevo dire nazionalità e non razze. Voglio scusarmi perché ho usato un termine improprio, un errore nella concitazione della diretta”.