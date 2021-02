6 Nazioni 2021, il calendario completo del torneo di Rugby

CALENDARIO 6 NAZIONI 2021 – Ci siamo: il 6 febbraio inizia il 6 (sei) Nazioni 2021, il prestigioso torneo di rugby a cui prenderà parte anche l’Italia. Il calendario presenta ben tre gare casalinghe per gli azzurri, a partire da quella d’esordio Italia-Francia, sabato 6 febbraio 2021 alle ore 15,15, all’Olimpico di Roma. Poi, dopo la trasferta londinese di Twickenham per Inghilterra-Italia, il weekend successivo, doppia sfida casalinga, a cavallo di febbraio e marzo, rispettivamente contro Irlanda e Galles, prima del gran finale in Scozia, il 20 marzo 2021. Ma vediamo insieme il calendario completo del 6 (sei) Nazioni di Rugby:

PRIMA GIORNATA

Sabato 6 febbraio, ore 15.15, Italia-Francia

Sabato 6 febbraio, ore 17.45, Inghilterra-Scozia

Domenica 7 febbraio, ore 16, Galles-Irlanda

SECONDA GIORNATA

Sabato 13 febbraio, ore 15.15, Inghilterra-Italia

Sabato 13 febbraio, ore 17.45, Scozia-Galles

Domenica 14 febbraio, ore 16, Irlanda-Francia

TERZA GIORNATA

Sabato 27 febbraio, ore 15.15, Italia-Irlanda

Sabato 27 febbraio, ore 17.45, Galles-Inghilterra

Domenica 28 febbraio, ore 16, Francia-Scozia

QUARTA GIORNATA

Sabato 13 marzo, ore 15.15, Italia-Galles

Sabato 13 marzo, ore 17.45, Inghilterra-Francia

Domenica 14 marzo, ore 16, Scozia-Irlanda

QUINTA GIORNATA

Sabato 20 marzo, ore 15.15, Scozia-Italia

Sabato 20 marzo, ore 17.45, Irlanda-Inghilterra

Sabato 20 marzo, ore 21, Francia-Galles

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario, ma dove vedere le partite dell’Italia al 6 Nazioni 2021 in diretta tv e live streaming? La varie sfide si potranno seguire in chiaro, completamente gratis, sul canale tv DMAX (canale 52). Non solo tv ma anche streaming: tutte le sfide del 6 Nazioni 2021 saranno disponibili in diretta anche sulla piattaforma Discoveryplus.

