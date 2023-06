X Factor, lite tra Morgan e Ambra Angiolini: ecco che cosa è successo

Ci sarebbero state già le prime scintille dietro il bancone di X Factor tra due giudici del programma: protagonisti dell’acceso diverbio sarebbero stati Morgan e Ambra Angiolini.

Dall’11 giugno, infatti, all’Allianz Cloud di Milano si stanno registrando le puntate di Audition, che andranno in onda su Sky Uno a partire da settembre.

Secondo quanto rivelato da alcuni ragazzi del pubblico, Morgan e Ambra avrebbero passato tutta la giornata litigare a lanciarsi frecciatine.

L’ex cantante dei Bluvertigo avrebbe commentato l’aspetto fisico di alcune concorrenti con Ambra Angiolini che l’avrebbe trovato di cattivo gusto e irrispettoso nei confronti delle aspiranti cantanti.

Sia Morgan che Ambra Angiolini non hanno commentato le indiscrezioni, mentre l’incontro più atteso, quello tra Fedez e Morgan, non avrebbe prodotto particolari fibrillazioni.

I due, che si sono ritrovati fianco al fianco dopo essersi punzecchiati sui social, sono apparsi in un video, postato tra le stories Instagram del rapper, in cui hanno dichiarato: “Scolpite queste parole nella pietra, io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai”. Poi la precisazione dell’ex cantante dei Bluvertigo: “Da sei ore, per le prossime sei”.