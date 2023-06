Fedez e Morgan di nuovo fianco a fianco a X Factor: “Scolpite queste parole nella pietra” | VIDEO

Fedez e Morgan di nuovo fianco a fianco a X Factor | VIDEO

Fedez e Morgan si sono ritrovati nuovamente fianco a fianco al bancone di X Factor: i due, infatti, che si sono già punzecchiati via social nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, domenica 11 giugno, si sono ritrovato all’Allianz Cloud di Milano per registrare le Audition, che andranno in onda su Sky Uno a partire da settembre.

A immortalare la “reunion” tra i due è stato lo stesso rapper che tra le stories del suo profilo Instagram ha postato un breve video che lo vede proprio al fianco dell’ex cantante dei Bluvertigo.

“Scolpite queste parole nella pietra, io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai” ha dichiarato Fedez con Morgan che ha precisato: “Da sei ore, per le prossime sei”.

Nei giorni scorsi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Fedez, riguardo al ritorno di Morgan nel talent show, aveva dichiarato: “Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario”. Alla domanda se questo non fosse scontato, il rapper aveva risposto: “No, perché non è mai stato così”.

Qualche giorno dopo era arrivata la replica dello stesso Morgan che sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.