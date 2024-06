X Factor 2024: la finale si terrà in diretta a piazza del Plebiscito a Napoli

La finale di X Factor 2024 si terrà, per la prima volta al mondo nella storia del format, fuori dallo studio e più precisamente in piazza del Plebiscito a Napoli.

Ad annunciare la clamorosa novità è stata direttamente Sky durante la presentazione dei palinsesti autunnali. L’evento, che ovviamente verrà trasmesso in diretta su Sky Uno, è previsto per il 5 dicembre e sarà gratuito e aperto a tutti i fan della trasmissione.

La trasmissione quest’anno si presenta con un cast completamente rinnovato: al timone, infatti, è stata scelta la cantante Giorgia.

Il ruolo di giudici, invece, sarà ricoperto da Manuel Agnelli, da Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, da Jake La Furia e Achille Lauro.

Le registrazioni delle audizioni e delle prime fasi del talent hanno preso il via lo scorso 6 giugno e sono tuttora in corso mentre la messa in onda dovrebbe aggirarsi intorno a metà settembre con i live che dovrebbero iniziare circa un mese dopo.