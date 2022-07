È morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls

È morto oggi, 24 luglio 2022, il cantante e musicista Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, uno dei gruppi protagonisti della stagione italiana del progressive rock. Aveva 72 anni. La sua ultima esibizione è stata solo una settimana fa all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo. La morte è avvenuta in seguito a complicanze dovute a una fibrosi polmonare che lo aveva colpito un mese dopo essere guarito dal Covid.

L’annuncio è stato dato con un post sul profilo Facebook dell’artista: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola” quella carezza della sera”… lui vi ascolterà”. I funerali si svolgeranno domani, 25 luglio, nella sede del Club Tenco, funerali in forma laica. “Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00” scrivono i famigliari la moglie Mara e i figli Armanda e Alberto. De Scalzi aveva una terza figlia Alice morta nel 2005 per una trombosi cerebrale.