Verissimo, salta l’intervista a Sonia Bruganelli. “Non faremo mai come Totti e Ilary”

L’intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo era stata annunciata nei giorni scorsi, ma il suo nome non compare nella lista degli ospiti. Dagospia torna all’attacco e solleva dubbi sulla separazione con Paolo bonolis.

Nei giorni scorsi, era stata annunciata l’ospitata di Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo bonolis, nel salotto di Canale 5. Tuttavia, il suo nome non figura nella lista degli invitati di Silvia Toffanin. Si ipotizza che l’evento sia stato solamente rimandato.

Contemporaneamente, Dagospia, noto sito di gossip, aveva pubblicato un articolo in cui annunciava il divorzio tra Sonia Bruganelli e Paolo bonolis dopo venticinque anni insieme. Secondo il sito, l’annuncio ufficiale sarebbe avvenuto durante l’intervista a Verissimo.

In seguito all’articolo di Dagospia, Sonia Bruganelli ha smentito le voci di separazione, affermando di essere ospite a Verissimo insieme a sua figlia Adele. Dagospia continua a insistere sulla separazione tra la coppia.

Attualmente, non si hanno notizie riguardo all’intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo. Dagospia solleva dubbi e polemiche, chiedendosi se l’intervista sia stata rimandata o cancellata, ipotizzando che Sonia non sapesse più come affrontare la situazione.

“Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò”, ha replicato la moglie di Bonolis con un tweet.

Ma non è finita qui. Il botta e risposta tra la moglie di Paolo Bonolis e il giornalista Giuseppe Candela è poi proseguito con un paragone fatto dal giornalista che non è passato inosservato: “Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, merda in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi”.

A questo punto la diretta interessata ha risposto alla provocazione del giornalista in questo modo: “Noi non faremo mai tutto ciò. fosse solo che gli avvocati costano troppo, se mai fosse ,ci salutiamo con un abbraccio e “alla prossima “ CASOMAI EH!!!”.