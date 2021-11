Carlo Verdone a TPI: “Se Meloni si fosse candidata a Roma le avrei dato credito”

Carlo Verdone è storicamente un elettore di sinistra, ma se Giorgia Meloni si fosse candidata alle amministrative di Roma ci avrebbe fatto un pensierino. Lo confessa lui stesso, intervistato dal vicedirettore di TPI Riccardo Bocca sul nuovo numero del nostro settimanale (in edicola da venerdì 19 novembre).

“Se non ci fosse stato Gualtieri e Meloni si fosse candidata per diventare sindaca di Roma, le avrei dato credito”, dice il regista, che alla leader di Fratelli d’Italia riconosce “temperamento”. “Sono convinto che Meloni e Salvini sarebbero entrambi simpatici, se potessi parlarci in privato”, osserva.

Verdone conferma anche che l’offerta di candidarsi a sindaco di Roma, messa in scena nella sua serie tv per Prime Video, trae spunto dalla realtà: in passato, infatti, gli fu effettivamente chiesto di candidarsi al Campidoglio. Da chi? “Ho giurato con tanto di stretta di mano che non l’avrei mai rivelato”. Ma ammette che è stato “un politico di sinistra”. Nell’intervista a TPI il regista esprime inoltre giudizi inaspettati su Alberto Sordi (“Certi attori alla fine diventano patetici”) e Nanni Moretti (“Sbaglia a criticare Amazon e Netflix”).

