Valentina Ferragni criticata per essere dimagrita. La risposta dell’influencer

Valentina Ferragni vittima di bodyshaming. “Sei dimagrita un botto”, “Devi mangiare”, “Stai scomparendo” sono alcuni dei commenti comparsi a corredo dell’ultimo post pubblicato da Valentina Ferragni su Instagram. La più piccola delle sorelle Ferragni ha pubblicato una serie di immagini in cui si mostra sorridente all’obiettivo fotografico con indosso un paio di pantaloni aderenti e un’ampia camicia a quadri. Evidentemente, però, la serenità espressa dalla 29enne nelle foto scattate in una domenica mattina come tante, non è stato un dettaglio colto da tutti i suoi follower, alcuni dei quali si sono soffermati più sulla sua forma fisica.

La risposta di Valentina non si è fatta attendere: “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male”, questa è stata la replica della sorella di Chiara Ferragni, che ha generato un’ondata di affetto e sostegno da parte dei suoi follower.