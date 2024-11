Usa 2024, Heather Parisi esulta per la vittoria di Donald Trump

Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti d’America: una notizia che ha evidentemente reso felice Heather Parisi, la quale ha esultato sui social.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, la showgirl statunitense naturalizzata italiana ha scritto: “Grazie Dio. Donald Trump non sei il meglio, ma non sei neanche il peggio in questa epoca di corrotti e decerebrati”.

“Ora che hai vinto, hai il dovere di riunificare un paese profondamente diviso, di ripristinare free speech anche a chi fino ad oggi te lo ha negato, di far cessare le guerre per procura che noi Americani usiamo per fare money laundering, di far cessare l’uso della paura e dell’emergenza come arma di ricatto per ridurci all’obbedienza”.

Heather Parisi ha quindi concluso il suo posto scrivendo “Let’s start a new era” ovvero “inizia una nuova era”.