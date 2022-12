Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 dicembre 2022

Questa sera, domenica 4 dicembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 dicembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di stasera di Zona Bianca, ampio spazio sarà dedicato al tema del reddito di cittadinanza e al caso Aboubakar Soumahoro, con documenti e interviste esclusive. Tra gli ospiti della serata: Carlo Calenda, Paolo Ferrero, Chiara Appendino.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.